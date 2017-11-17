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По факту конфликта на шахте «Анжерская-Южная» возбудили уголовное дело

По факту конфликта на шахте «Анжерская-Южная» возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции установили и задержали 22 человека, изъяли четыре травматических пистолета.

По факту конфликта на шахте «Анжерская-Южная» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции установили и задержали 22 человека, изъяли четыре травматических пистолета. По предварительным данным, задержанные прибыли из разных городов России. Они проникли на предприятие, применили физическую силу и блокировали сотрудников охраны. Впоследствии злоумышленники повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения.

Правоохранители уже установили организатора нападения. После произошедшего на шахте он улетел в Москву, однако в аэропорту был задержан местными полицейскими.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / vestikuzbass.
Фото: youtube.com / vestikuzbass.

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