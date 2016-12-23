По итогам 2016 года банк ВТБ может получить прибыль свыше 50 млрд рублей

Кроме того, в 2017 году ВТБ планирует провести процедуру слияния с банком ВТБ24.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский заявил, что по итогам года банк планирует получить прибыль свыше 50 миллиардов рублей. По его словам, банк благополучно преодолел все проблемы, с которыми столкнулся в 2015 году, в том числе изменение ставок, цен и формирования необходимых резервов.

В следующем году банк планирует произвести процедуру консолидации с банком ВТБ24.

«В ближайшем будущем состоится присоединение банка ВТБ24. На этом консолидация группы будет завершена, мы получим универсальный банк и будем достойно конкурировать на рынке. Проект присоединения банка ВТБ24 будет реализован в 2017 году. Он очень ответственный, непростой, в ВТБ24 обслуживаются десятки миллионов людей, и наша задача – обеспечить полную надёжность при переходе. Мы ждём большого экономического эффекта от снижения издержек, интеграции систем, оптимизации наших региональных сетей», – заявил Осеевский.

Благодаря среднему бизнесу в банке увеличивается темп роста кредитного портфеля. Хитом последних лет является сельское хозяйство и переработка. Банк ВТБ принимает активное участие в государственных программах по финансированию инвестиционных проектов. ВТБ за год выдал около 2,3 кредитов по «Программе 6,5%».