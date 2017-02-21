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По итогам 2016 года у банка ВТБ отмечается устойчивое развитие в сегменте среднего бизнеса

По итогам 2016 года у банка ВТБ отмечается устойчивое развитие в сегменте среднего бизнеса

За минувший год объём портфеля банка увеличился на 8%.

В 2016 году банк ВТБ укрепил свои позиции в сегменте среднего бизнеса. По всем основным направления отмечается рост деятельности. Объём портфеля банка составил 624,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Самый большой рост кредитования отмечен в сельскохозяйственной отрасли. За год объём кредитов вырос на 72%. В пищевой промышленности на 32%, а в сфере услуг – на 36%.

«Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в российской экономике. Так, например, динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли в нашем портфеле отразилось ростом кредитования данного сегмента на 72%. Этому способствовало, в том числе и активное участие банка в «Программе 6,5», реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В целом, можно смело отметить, что представители среднего бизнеса получают в ВТБ максимально широкий спектр инструментов для эффективной работы, оперативность при принятии решений и надежность государственного банка», – заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский.

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Фото: Google Images.

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