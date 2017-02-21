По итогам 2016 года у банка ВТБ отмечается устойчивое развитие в сегменте среднего бизнеса

В 2016 году банк ВТБ укрепил свои позиции в сегменте среднего бизнеса. По всем основным направления отмечается рост деятельности. Объём портфеля банка составил 624,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Самый большой рост кредитования отмечен в сельскохозяйственной отрасли. За год объём кредитов вырос на 72%. В пищевой промышленности на 32%, а в сфере услуг – на 36%.