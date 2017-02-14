По итогам 2016 года ВТБ в Кузбассе показал устойчивое развитие

По итогам 2016 года банк ВТБ в Кузбассе существенно увеличил основные показатели деятельности. Кредитный портфель составил 68 млрд рублей, увеличившись за год на 36% (+18 млрд рублей). Объём кредитных средств, предоставленных региональным предприятиям с показателем годовой выручки до 10 млрд рублей, в 2016 году превысил 12,6 млрд рублей, что на 15% выше показателей 2015 года.

Банк участвовал в финансировании жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, отрасли дорожного обслуживания и строительства, фармацевтики, строительства коммерческой недвижимости, металлургической и угольной отрасли.

Банк отмечает интерес бизнеса к инструментам размещения свободных денежных средств. Так, портфель привлеченных средств банка на 1 января 2017 года составил 9,6 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В структуре пассивного портфеля наибольший рост пришелся на остатки на текущих счетах клиентов – более чем в 2,6 раза по сравнению с началом года. При этом объем ресурсов, привлеченных в депозиты, вырос в 1,3 раза, в векселя – практически в 5 раз за счет усиления работы с предприятиями среднего бизнеса всех сфер экономики Кузбасса.

В течение года велась работа по привлечению новых клиентов на обслуживание в банк: количество открытых расчетных счетов за год составило свыше 300, прирост составил 50%. Постоянными клиентами ВТБ в Кузбассе являются 650 компаний и организаций. За год более 200 компаний перешли на обслуживание в ВТБ.

Активно развивалось и транзакционное направление бизнеса, в основе которого лежат продукты, не несущие кредитные риски. За год количество активных пользователей транзакционных инструментов увеличилось на 40%. Гарантийный портфель на 1 января 2017 года составил 3,2 млрд рублей, увеличившись за год в 2,2 раза. Наилучшую динамику по данному показателю демонстрировали компании дорожного строительства, а также строительства недвижимости и фармацевтики.