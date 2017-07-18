По требованию прокурора города Кемерово в Сети заблокировали сайты, рекламирующие наркотики

Центральный районный суд Кемерова вынес решение о блокировке сайтов, рекламирующих наркотики.

«На сайтах были описаны процедуры выращивания конопли в домашних условиях, опровергалась вредоносность употребления наркотикосодержащего растения, описаны его якобы полезные свойства», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поскольку на этих сайтах была опубликована информация, распространение которой запрещено на территории России, прокурор города Кемерова обратился в суд с требованием заблокировать ресурсы. Центральный районный суд столицы Кузбасса вынес решение о включении URL-адресов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».