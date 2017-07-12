Победители олимпиад будут получать стипендию в пятикратном размере
Для начисления дополнительных выплат студенту СФУ достаточно предъявить в приёмную комиссию диплом победителя или призёра олимпиады.
Стипендия победителей и призёров школьных и международных олимпиад, поступивших в 2017 году в Сибирский федеральный университет, будет увеличена в 5 раз.
По словам ответственного секретаря приёмной комиссии СФУ Александра Усачёва, сам факт победы на олимпиаде позволит не только поступить в университет «без экзаменов» по абсолютному большинству специальностей и направлений подготовки, но и претендовать на повышенную стипендию, назначаемую университетом. Кроме этого, значительные ежемесячные выплаты предусмотрены и законом Красноярского края № 10-4567 от 26 мая 2016 года. Важно заметить, что результаты олимпиад школьников теперь действуют четыре года с момента получения и даже диплом победителя или призёра заключительного этапа олимпиады школьников, полученный, например, в девятом классе, может стать важным преимуществом при поступлении.
«Ежегодно Министерством образования и науки РФ утверждает перечень олимпиад школьников, победители и призёры которых имеют преимущества при поступлении в вузы. В Сибирском федеральном университете результаты таких олимпиад позволяют или поступить без экзаменов, или приравнять свой результат ЕГЭ к 100 баллам, — рассказал Александр Усачёв. — Для того, чтобы первокурснику были начислены ещё и дополнительные выплаты в пятикратном размере от базовой стипендии, достаточно предъявить в приёмную комиссию диплом победителя или призёра олимпиады».