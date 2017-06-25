Почти 10 тысяч учащихся окончили 11 класс в Кузбассе в 2017 году

25 июня в Кузбассе пройдут выпускные вечера, которые совпали с празднованием Дня молодёжи. Как сообщили в департаменте образования и науки, 11 класс в регионе окончили 9 922 учащихся.

Около 2 тысяч выпускников из семей с доходом ниже прожиточного минимума получили материальную помощь на подготовку к выпускному балу. Сумма материальной поддержки составила 10 тысяч рублей.

Во всех учебных заведения запрещено употреблять алкоголь, курить в помещениях и на территории школ, запускать салюты. Под запретом и купание в водоёмах, разведение костров на природе, неорганизованные прогулки на водном транспорте.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, за каждым учреждением закреплены пожарные, сотрудники полиции и медицинские работники.