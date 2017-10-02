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Почти 14 тысяч кузбассовцев бесплатно получили уголь на зиму

Почти 14 тысяч кузбассовцев бесплатно получили уголь на зиму

В Кузбассе завершилась доставка гуманитарного угля нуждающимся семьям.

В 20 раз в Кузбассе завершилась акция по раздаче бесплатного угля нуждающимся семьям. В этом году гуманитарный уголь получили 13 800 семей во всём регионе, в том числе 897 из Кемерова.

«Как и в предыдущие годы, углем обеспечивали кузбассовцев старшего поколения с размером пенсии, не превышающей 150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным городской администрации, в Кемерове также завершилась акция по обеспечению горожан бесплатным овощным набором. Такой вид помощи получили 919 человек.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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