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Почти 80% россиян считают себя патриотами

Почти 80% россиян считают себя патриотами

По результатам опроса, настоящий патриот должен быть неравнодушен к родной природе, но не обязан знать гимн страны наизусть.

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос, по результатам которого выяснил, что почти 80% россиян считают себя патриотами. Это на 21% больше, чем в 2006 году, пишет «Интерфакс».

Опрос провели среди 1500 человек в 104 населённых пунктах 53 субъектов России.

59% респондентов не видят ничего плохого в том, чтобы публично называть себя патриотом. Однако 39% считают, что говорить об этом вслух плохо.

Главный фактор развития патриотизма – воспитание, считают половина опрошенных. А вот 41% уверены, что специального воспитания не требуется.

Также большинство россиян заявили, что патриот неравнодушен к родной природе, знает историю своей страны и служил в армии.

61% считают также, что патриот имеет право критиковать власть, а 58% – что любовь к родине не подразумевает знания гимна страны наизусть.

Большинство россиян (71%) высказали мнение, что быть или не быть патриотом – личное дело каждого. Однако считать свою страну самой лучше обязан каждый патриот (72%).

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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