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Почти половина мужчин США заражена смертельным вирусом

Обнаруженный вирус провоцирует развитие рака, а также передаётся женщинам.

Учёные заявили, что 45% всех мужчин в США заражены вирусом папилломы человека, которая вызывает рак. Также специалисты отметили, что данный вирус передаётся половым путём и провоцирует у женщин развитие рака шейки матки.

Ранее считалось, что данный вирус может присутствовать в организме и не приносит никакого вреда, однако новые исследования опровергли это, сообщат ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Исследователи изучили данные 1886 мужчин, проживающих в Америке. Четверть из них оказались заражёнными опасным вирусом.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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