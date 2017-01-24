Почти половина мужчин США заражена смертельным вирусом

Учёные заявили, что 45% всех мужчин в США заражены вирусом папилломы человека, которая вызывает рак. Также специалисты отметили, что данный вирус передаётся половым путём и провоцирует у женщин развитие рака шейки матки.

Ранее считалось, что данный вирус может присутствовать в организме и не приносит никакого вреда, однако новые исследования опровергли это, сообщат ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Исследователи изучили данные 1886 мужчин, проживающих в Америке. Четверть из них оказались заражёнными опасным вирусом.