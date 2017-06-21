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Подборка кадров ночной грозы в Кемерове

Подборка кадров ночной грозы в Кемерове

Лютая жара утомила кузбассовцев. Многие уже молят о пощаде и ждут дождя. Ночная гроза в Кемерове не прошла бесследно, несмотря на то, что посетила столицу Кузбасса в два часа ночи. Кемеровчане не поленились встать с постели и запечатлели разгул стихии.

Несколько дней подряд в Кузбассе столбик термометра показывал отметку выше +32°C в тени. В такую погоду все спасаются, как могут: кто-то купается, кто-то ест мороженое, а кто-то сидит на работе под кондиционером и тихонько молится о дожде. В ночь на среду, 21 июня, природа смилостивилась и организовала для кузбассовцев парад из грома и молнии.

Подборка кадров ночной грозы в Кемерове

 

Синоптики кемеровского Гидрометцентра сообщают, что жаркая погода на территории региона сохранится до конца недели. А Сибдепо напоминает, где в Кемерове можно подешевле купить прохладительные напитки и какое мороженое самое вкусное.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово», «Типичный Кемерово», https://www.instagram.com

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