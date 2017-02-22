Подростка из Кузбасса будут судить за надругательство над 11-летней девочкой и грабёж
Правоохранители завершили расследование дела.
16-летнего подростка из Тисульского района будут судить за проникновение в чужой дом, грабёж и надругательство над 11-летней девочкой.
В августе 2016 года злоумышленник пришёл к соседям, чтобы воспользоваться их компьютером. Дверь была заперта, однако подростка это не остановило: он попробовал открыть замок своим ключом, и у него это получилось. Побродив по Сети, кузбассовец покинул дом. Обвиняемого не смутило, что всё это видела шестилетняя дочь хозяев дома. Впоследствии ребёнок рассказал родителям о случившемся. Взрослые обратились в полицию. Несовершеннолетнего задержали.
В рамках расследования выяснилось, что ранее молодой человек также ограбил свою 85-летнюю бабушку.
«В июле 2016 года обвиняемый похитил у родственницы 700 рублей, — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева. – Эти деньги он потратил на чипсы и поездку на озеро с друзьями».
В итоге парня арестовали. В октябре ему решили не продлевать срок нахождения под стражей. Как оказалось, зря. Оказавшись на свободе, подросток обманным путём заманил 11-летнюю девочку в заброшенный дом и надругался там над ней.
Отметим, что молодой кузбассовец воспитывается без отца. Также известно, что несовершеннолетний учится в коррекционной школе.
Правоохранители завершили расследование дела. Собранные материалы переданы в суд.