Подростка из Кузбасса будут судить за надругательство над 11-летней девочкой и грабёж

16-летнего подростка из Тисульского района будут судить за проникновение в чужой дом, грабёж и надругательство над 11-летней девочкой.

В августе 2016 года злоумышленник пришёл к соседям, чтобы воспользоваться их компьютером. Дверь была заперта, однако подростка это не остановило: он попробовал открыть замок своим ключом, и у него это получилось. Побродив по Сети, кузбассовец покинул дом. Обвиняемого не смутило, что всё это видела шестилетняя дочь хозяев дома. Впоследствии ребёнок рассказал родителям о случившемся. Взрослые обратились в полицию. Несовершеннолетнего задержали.

В рамках расследования выяснилось, что ранее молодой человек также ограбил свою 85-летнюю бабушку.

«В июле 2016 года обвиняемый похитил у родственницы 700 рублей, — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева. – Эти деньги он потратил на чипсы и поездку на озеро с друзьями».

В итоге парня арестовали. В октябре ему решили не продлевать срок нахождения под стражей. Как оказалось, зря. Оказавшись на свободе, подросток обманным путём заманил 11-летнюю девочку в заброшенный дом и надругался там над ней.

Отметим, что молодой кузбассовец воспитывается без отца. Также известно, что несовершеннолетний учится в коррекционной школе.

Правоохранители завершили расследование дела. Собранные материалы переданы в суд.