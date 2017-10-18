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Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт в Кемерове

Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт в Кемерове

Новый асфальт уложат во дворе дома по проспекту Ленина, 117а.

В столице Кузбасса подрядчик за свой счёт поменяет асфальт на проспекте Ленина во дворе дома №117а. При проведении ремонтных работ в этом дворе асфальт уложили с нарушениями. Комиссия не приняла работу у подрядчика, из-за этого ему придётся менять покрытие на собственные средства.

«Комиссия не приняла работу подрядчика, так как асфальтобетонное покрытие было уложено с нарушениями. 18 октября подрядчик займётся демонтажем покрытия, до конца этой недели он должен будет закончить строительные работы за свой счёт», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, в этом году в Кемерове отремонтировали 112 дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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