Подрядчик за свой счёт поменяет асфальт в Кемерове

В столице Кузбасса подрядчик за свой счёт поменяет асфальт на проспекте Ленина во дворе дома №117а. При проведении ремонтных работ в этом дворе асфальт уложили с нарушениями. Комиссия не приняла работу у подрядчика, из-за этого ему придётся менять покрытие на собственные средства.

«Комиссия не приняла работу подрядчика, так как асфальтобетонное покрытие было уложено с нарушениями. 18 октября подрядчик займётся демонтажем покрытия, до конца этой недели он должен будет закончить строительные работы за свой счёт», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, в этом году в Кемерове отремонтировали 112 дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».