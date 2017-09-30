«Подтверждаю точку»: Тиньков выложил в Сеть копии документов об отзыве исков против NEMAGIA

После очередного обвинения со стороны кемеровских блогеров NEMAGIA, в субботу, 30 сентября, предприниматель Олег Тиньков выложил на своих страницах в соцсетях копии документов, подтверждающие его отзыв дел (уголовного и административного — прим. Сибдепо) против кемеровчан. Днём ранее Алексей Псковитин и Михаил Печерский опубликовали на своём канале YouTube полуторачасовой ролик, в котором «разобрали по косточкам» интервью Олега Тинькова с Амираном Сардаровым (автор популярного видео блога «Дневник Хача — прим. ред.), и заявили, что банкир не отозвал иски, а лишь об этом сказал.

См. также

На опубликованных скриншотах видно, что оба заявления об отказе от исков подписаны 26 сентября 2017 года. Именно в этот день банкир обещал в интервью блогера Сардарова, что «зароет топор войны» с кемеровчанами и заберёт свои заявления.

«Теперь прекращение дела зависит от желания Алексея Псковитина, которому достаточно направить аналогичное заявление. Мы удивлены, что он не хочет сейчас подавать заявление о примирении, учитывая тот факт, что при выходе с допроса он признал, что не проверил информацию, которую использовал в ролике», — цитирует Lenta.ru заявление юристов Тинькова.

Юристы предпринимателя Олега Тинькова недоумевают по поводу позиции блогеров из столицы Кузбасса. Они утверждают, что чтобы закрыть уголовное дело, Алексею Псковитину нужно не просто ждать, а тоже приложить к этому усилие.