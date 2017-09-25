Поджигателя электросчётчиков в общежитиях Кемерова признали невменяемым

В преступлениях обвиняют студента, который учится на техника пожарной безопасности.

Поджигателя электросчётчиков в общежитиях Кемерова будут судить. С марта по июль 2017 года в полицию поступило шесть заявлений о таких пожарах. Еще один такой же сигнал поступил от интернет-провайдера, которому пришлось менять в подъезде многоквартирного дома подожжённое оборудование.

В итоге сотрудники полиции выяснили, что к преступлениям причастен 20-летний беловчанин, который учится на техника пожарной безопасности в столице Кузбасса. Полицейские задержали его.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив стражам порядка, что периодически у него возникает непреодолимое желание что-нибудь поджечь», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По фактам поджогов были возбуждены уголовные дела. В ходе их расследования беловчанину провели психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что студент страдает расстройством психики и на момент совершения преступлений был невменяем. До принятия судебного решения подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.