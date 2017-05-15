Погоня в Новокузнецке: шесть экипажей ДПС на одного пьяного водителя

Далеко уехать автомобилисту не дали грузовики и дорожная техника, заблокировавшие дорогу.

В южной столице Кузбасса задержали пьяного водителя. Подробнее о погоне рассказали в региональном полицейском главке.

Toyota Corollа была замечена сотрудниками ГИБДД ночью в Новоильинском районе Новокузнецка. На большой скорости машина «виляла» по проезжей части. Требование об остановке водитель иномарки проигнорировал. Инспекторы начали преследование.

Погоня продолжалась порядка 15 минут. За лихачом гнались шесть экипажей ДПС. Пытаясь скрыться, автомобилист несколько раз нарушил ПДД.

«В соответствии с п. 1.37 ст. 13 ФЗ «О полиции» полицейскими было принято решение о блокировке проезжей части грузовыми автомобилями и дорожной техникой. Этот заслон позволил задержать нарушителя на площади Побед КМК в Куйбышевском районе», — сообщили в областном ГУ МВД.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства, за рулём находился 30-летний мужчина. Как оказалось позже, у него никогда не было водительских прав. Также выяснилось, что он судим за кражу и грабёж.

Новокузнечанин прошёл освидетельствование. Допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе была сильно превышена: 1,82 промилле при разрешённых 0,16.

В отношении нарушителя составили девять административных протоколов. Теперь ему грозят штрафы либо до 15 суток ареста.