Погоня за мотоциклистом на площади Советов в Кемерове попала на видео

На кадрах ролика запечатлено, что пассажир байка едет без шлема.

В Кемерове сотрудники ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом на площади Советов. Видео произошедшего опубликовали в Сети.

На кадрах ролика запечатлено, что мотоциклист проехал по центральной площади Кузбасса рядом с детскими аттракционами в сторону городской администрации. При этом у пассажира байка не было мотошлема. За мотоциклом с включенными звуковыми спецсигналами гнался автомобиль Госавтоинспекции.

Как рассказал Сибдепо один из очевидцев, погоня произошла 27 июня около 7:00.