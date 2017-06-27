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Кузбасс
Погоня за мотоциклистом на площади Советов в Кемерове попала на видео

Погоня за мотоциклистом на площади Советов в Кемерове попала на видео

На кадрах ролика запечатлено, что пассажир байка едет без шлема.

В Кемерове сотрудники ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом на площади Советов. Видео произошедшего опубликовали в Сети.

На кадрах ролика запечатлено, что мотоциклист проехал по центральной площади Кузбасса рядом с детскими аттракционами в сторону городской администрации. При этом у пассажира байка не было мотошлема. За мотоциклом с включенными звуковыми спецсигналами гнался автомобиль Госавтоинспекции.

Как рассказал Сибдепо один из очевидцев, погоня произошла 27 июня около 7:00.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Аким Карабейников.
Фото: vk.com / Аким Карабейников.

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