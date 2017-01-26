Похититель девочки в Оренбурге признался в убийстве семилетнего ребёнка в Пермском крае

Также злоумышленник рассказал о преступлениях сексуального характера, совершённых в отношении двух мальчиков в 2011 году.

29-летний обвиняемый в похищении девочки в Оренбурге признался в совершении еще нескольких преступлений в Пермском крае.

Злоумышленник рассказал о совершении преступлений сексуального характера в отношении двух мальчиков в 2011 году, а также об убийстве семилетнего ребёнка в 2013 году. После дачи показаний мужчину этапировали в Пермский край.

«На месте подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом родителей злоумышленника в окрестностях города Краснокамска. Проведенным осмотром места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники останки мальчика были обнаружены», — сообщили в СК РФ.

Напомним, Юрий Тиунов похитил 12-летнюю девочку в Оренбурге 17 января. Мужчина силой затолкал ребёнка в багажник авто и увёз его в неизвестном направлении. Пострадавшая успела позвонить матери. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.

Позднее выяснилось, что в тот же день находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Тиунов также пытался похитить двух девочек 9 и 11 лет. Однако детям удалось сбежать, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.