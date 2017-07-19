Поиски Евгения Кочергина: нужны записи с видеорегистраторов

Правоохранители просят помочь водителей, которые ехали по участку федеральной трассы от станции Латыши в сторону Берёзовского и обратно.

В Кузбассе продолжаются поиски пропавшего Евгения Кочергина. Полиция просит водителей, проезжавших по участку федеральной трассы от станции Латыши в сторону Берёзовского в период с 21:00 16 июля до 7:00 17 июля, предоставить записи с видеорегистраторов.

«Возможно, пропавший подросток попал в поле видимости регистраторов. Эти записи могут помочь в дальнейших поисках школьника», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщить о наличии записи или о местонахождении 16-летнего кемеровчанина можно по телефонам: 8-(3842)-69-23-02 (дежурная часть отдела полиции «Кедровка»), 8-(3842)-390-715, 390-711 (дежурная часть УМВД России по г. Кемерово) или 02.

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Напомним, Кочергин пропал 16 июля. В воскресенье около 22:00 подросток уехал кататься на велосипеде и до сих пор не вернулся домой.