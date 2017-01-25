Покончившего с собой студента КемГИК похоронят в Красноярском крае

Все расходы по организации похорон кузбасский вуз взял на себя.

24 января в КемГИК свёл счёты с жизнью 22-летний Георгий Гурков. Второкурсник учился на очном отделении по специализации «актёр драматического театра».

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, Георгий совершил суицид на третьем этаже первого корпуса вуза. Это произошло в аудитории, в которой ежедневно проходили репетиции, она всегда была открыта.

Друзья говорят о Георгии как о позитивном и активном человеке.

«Летом работали и выступали вместе. Он всегда был позитивным, помогал, если было трудно, — рассказала Сибдепо Дарья, подруга Георгия. — И, наверное, он был единственным человеком, который нас всех подбадривал и уверял, что всё получится. Ни разу не видела его грустным или расстроенным. Он очень активно в студенческой жизни участвовал — концерты, мероприятия… Саморазвитием занимался — танцы, театр, спорт. Я до сих пор в шоке немного нахожусь от случившегося. Даже представить не могу, что произошло. Никогда бы не подумала».

Георгий Гурков родился в Красноярском крае. Учился в Канском библиотечном колледже на организатора социально-культурной деятельности. Потом поступил в КемГИК.

«Гоша был очень светлым, добрейшей души человеком! Всегда был готов прийти на помощь. Вёл активную творческую деятельность, хорошо пел. У него всегда было позитивное настроение, всегда подбадривал. Учился хорошо, пошёл в КемГИК с большими надеждами и планами на будущее. Очень трудно поверить в случившееся», — сообщила Сибдепо студентка КемГИК Ольга.

См. также

В КемГИК подробности случившегося не рассказывают. Однако удалось выяснить, что вуз взял на себя все расходы по организации похорон Георгия Гуркова.

«26 января тело Георгия перевезут в Канск, где состоятся похороны, — сообщила Сибдепо руководитель пресс-службы КемГИК Елена Черняк. — Дата прощания пока неизвестна».

Также в институте рассказали, что после случившегося в КемГИК отменили концерт, посвящённый Дню российского студенчества. Сегодня в вузе ограничатся только поздравлением студентов-отличников.