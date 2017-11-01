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Полицейская собака отняла мяч у футболистов во время матча в Боливии

Полицейская собака отняла мяч у футболистов во время матча в Боливии

После случившегося матч возобновили.

Полицейская собака отняла мяч у футболистов во время матча между боливийскими клубами «Насьональ» и «Блуминг». На видео встречи, опубликованном на YouTube, запечатлено, что животное выбежало на поле во время встречи на 38-й минуте и схватило мяч зубами.

Остановил пса нападающий Алехандро Кинтана. После этого собаку с поля увели полицейские.

По данным «Лайфа», после случившегося матч возобновили. Он закончился со счётом 4:2 в пользу «Блуминга».

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Tigo Bolivia.
Фото: pixabay.com.

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