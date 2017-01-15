Полицейские разыскивают телефонного мошенника, обманувшего жительницу Таштагола

Женщина перевела аферисту 5 тысяч рублей предоплаты за снегоход, однако товар так и не получила.

Полицейские Таштагола разыскивают телефонного мошенника, который обманул местную жительницу. Она перевела аферисту пять тысяч рублей предоплаты за снегоход, однако тот скрылся, не вернув деньги, сообщает пресс-служба кузбасской полиции.

Жительница Таштагола нашла в Интернете объявление о продаже снегохода стоимостью 125 тысяч рублей. Продавец сказал женщине, что проживает Белове и продаёт товар в связи с переездом. Аферист попросил у женщины пять тысяч рублей предоплаты, объяснив это высоким спросом на его снегоход.

«Перед перечислением денег на указанный банковский счет женщина попросила продавца прислать ей на почту фотографии своего паспорта, чтобы убедиться, что она общается не с мошенниками. Получив снимки, горожанка перевела аванс на указанный номер счета. Однако вскоре продавец связался с ней и высказал претензии, что она внесла не 55 000 рублей, а только 5 000. Женщина отказалась от сделки на таких условиях и потребовала вернуть предоплату, но мошенник отключил мобильный телефон, а затем удалил объявление с сайта», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что код подразделения, указанный в фотографии паспорта, предоставленного потерпевшей злоумышленником, относится к городу Новошахтинск Ростовской области, а человек с данными, указанными в документе, на территории Кемеровской области не проживает. Номер телефона, с которого звонил подозреваемый, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».