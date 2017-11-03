Полицейский из Кузбасса борется за звание «Народного участкового» страны

Кузбасский полицейский Сергей Ломакин борется за звание «Народного участкового» страны. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Сергей является лучшим участковым Анжеро-Судженска уже несколько лет.

«С начала года Сергей Ломакин раскрыл 10 преступлений и выявил около 100 административных правонарушений. В конкурсе «Народный участковый» он участвует уже в третий раз. В предыдущие годы он входил в тройку призеров региональных этапов, а в текущем году представляет Кемеровскую область в финале», — рассказали в ведомстве.

Голосовать за полицейского из Кузбасса можно до 10 ноября текущего года. Итоги Всероссийского конкурса будут подведены 17 ноября, в день профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Победитель получит главный приз – внедорожник Ульяновского автомобильного завода. Всего в конкурсе принимают участие 83 сотрудника полиции.