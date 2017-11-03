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Полицейский из Кузбасса борется за звание «Народного участкового» страны

Полицейский из Кузбасса борется за звание «Народного участкового» страны

Голосование продлится до 10 ноября 2017 года.

Кузбасский полицейский Сергей Ломакин борется за звание «Народного участкового» страны. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Сергей является лучшим участковым Анжеро-Судженска уже несколько лет.

«С начала года Сергей Ломакин раскрыл 10 преступлений и выявил около 100 административных правонарушений. В конкурсе «Народный участковый» он участвует уже в третий раз. В предыдущие годы он входил в тройку призеров региональных этапов, а в текущем году представляет Кемеровскую область в финале», — рассказали в ведомстве.

Голосовать за полицейского из Кузбасса можно до 10 ноября текущего года. Итоги Всероссийского конкурса будут подведены 17 ноября, в день профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Победитель получит главный приз – внедорожник Ульяновского автомобильного завода. Всего в конкурсе принимают участие 83 сотрудника полиции.

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