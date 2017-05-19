Полиция ищет мошенников, «одолживших» у кемеровчанки 400 тысяч рублей

18 мая за помощью в полицию обратилась 82-летняя кемеровчанка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Женщина решила помочь двум молодым людям, которые сообщили, что попали в ДТП и их другу срочно нужна дорогостоящая операция. Злоумышленники рассказали пенсионерки, что приехали из стран ближнего зарубежья в Россию как туристы.

«Злоумышленники попросили пенсионерку одолжить им имеющиеся у неё деньги. Долг аферисты обещали вернуть утром следующего дня, якобы сразу после получения перевода из дома. Кемеровчанка согласилась помочь и передала аферистам все свои сбережения, в том числе и те, которые находились на банковском счёте», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении лже-путешественников сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция просит кузбассовцев быть внимательными и не передавать свои средства незнакомым лицам. Злоумышленники могут рассказывать самые трогательные истории, но верить им не нужно. Особо бдительными следует быть пожилым людям. Если у вас есть бабушки и дедушки, предупредите их об этом.