Полиция просит кузбассовцев помочь найти преступников

Злоумышленники напали на пенсионера и похитили у него деньги 30 апреля 2017 года.

В Кузбассе сотрудники полиции просят помощи у жителей региона в поисках злоумышленников. 30 апреля двое неизвестных напали на 76-летнего кемеровчанина, который вышел из магазина по улице Д. Донского. Потерпевший перекладывал сдачу во внутренний карман одежды в тот момент, когда к нему подошли злоумышленники. Один из них выхватил у пенсионера пять тысяч рублей, после чего они оба скрылись.

«Полицейские опросили потерпевшего, свидетелей, со слов которых составили фотороботы подозреваемых лиц. Ориентировка передана всем патрульным нарядам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Первому подозреваемому примерно 32-35 лет, его рост около 175 см. Он имеет худощавое телосложение и в момент преступления был одет в чёрную кепку (сверху был капюшон), а также в спортивный костюм.

Второму подозреваемому примерно столько же лет — внешне 32-35 лет. Он имеет среднее телосложение и рост около 175 см. Он носит короткую стрижку, его волосы русого цвета. В момент нападения на пенсионера был одет в серую кофту, спортивную толстовку и в спортивные штаны светло-голубого цвета.

Всех кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых, просят позвонить по телефонам в Кемерове: +7 (3842) 390-711 или +7 (3842) 390-715, а также+7 (3842) 680-610. Анонимность гарантируется.