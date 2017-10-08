Полиция раскрыла текст записки стрелка из Лас-Вегаса

Телеканал CNN раскрыл содержание записки стрелка из Лас-Вегаса, которую нашли в его гостиничном номере. Записку обнаружили после самоубийства стрелка Стивена Пэддока, но следствие не рассматривает её как предсмертную.

«Найденная в номере Пэддока в отеле в Лас-Вегасе записка написана от руки. Она содержит расчёты относительно дистанции и траектории между его окном на 32 этаже и толпой на фестивале», — сообщает телеканал со ссылкой на источник близкий к расследованию.

Предположительно, стрелок пытался рассчитать самое выгодное для него положение, чтобы убить максимальное количество людей в толпе.

Напомним, в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе стрелок Стивен Пэддоко открыл стрельбу по людям из окна гостиничного номера. В результате происшествия погибли 59 человек, а более 570 получили травмы различной степени тяжести. Все потерпевшие в момент нападения были на концерте. Злоумышленник успел застрелиться до того, как полиция ворвалась в его номер. Мотивы стрелка до сих пор устанавливаются.