Полиция раскрыла «тёмную» аварию в Прокопьевском районе

Сотрудники полиции установили личность погибшего мужчины, тело которого нашли 31 декабря около 23:30 на 96-километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который совершил наезд на погибшего. 32-летний кемеровчанин сбил потерпевшего на личном автомобиле «Ягуар» и скрылся с места происшествия. После задержания он дал признательные показания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время жителя Кемерова привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Ему грозит лишение права управлять транспортом на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе на трассе 31 декабря нашли тело мужчины.