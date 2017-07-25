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Полиция установила личность мужчины, напавшего на людей с бензопилой в Швейцарии

Полиция установила личность мужчины, напавшего на людей с бензопилой в Швейцарии

Злоумышленником оказался мужчина, живший последние несколько недель в лесу.

В Швейцарии полиция установила личность мужчины, напавшего с бензопилой на прохожих в Шаффхаузене. ЧП произошло в понедельник, 24 июля. В результате нападения пострадали пять человек, двое их них находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

По данным полиции, злоумышленником оказался 51-летний бездомный мужчина по имени Франк Врузис. Последние несколько недель он жил в лесу возле города. Известно, что местные жители несколько раз обращались к правоохранителям с жалобами на него. По их словам, периодически Врузис вёл себя агрессивно, сообщает газета Blick.

По данным издания, пострадавшими оказались сотрудники страховой компании CSS Assurance. Позднее выяснилось, что нападавший являлся их клиентом. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, но уже сейчас версию о теракте отвергли.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.blick.ch
Фото: http://image17.beon.ru

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