Польский банк намерен отсудить у кузбасского завода 4,2 млрд рублей

25 января Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление польского Mbanks S.A. и включил в реестр кредиторов недостроенного Анжерского фанерного комбината (АФК) требования в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «АФК» – Mbanks S.A. в качестве кредитора, требования которого обеспечены имуществом должника в размере 4 млрд 221 млн рублей», – цитирует издание судью Владимира Лебедева.

Отмечается, что представители должника при этом выразили возражения. По их мнению, не все представленные документы должным образом переведены на русский язык, заверены и представлены в деле.

По информации агентства, процедуру наблюдения на АФК ввели 30 августа из-за долгов в 24,8 млн рублей. Кроме этого, суд рассматривает заявление польского «Производственно-бытового предприятия Редокс». Компания хочет отсудить у кузбасского предприятия более 22,4 млн евро.