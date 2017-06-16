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Пользователи соцсетей помогут решить, какие дороги отремонтируют в Кемерове в 2018 году

Пользователи соцсетей помогут решить, какие дороги отремонтируют в Кемерове в 2018 году

К обсуждению перечня подлежащих ремонту дорог также привлекут автомобилистов.

Власти Кемерова уже приступили к формированию перечня дорог, которые будут ремонтировать в 2018 году. Об этом во время объезда рассказал журналистам глава города Илья Середюк.

По его словам, в настоящее время во время ремонта дорог администрация и подрядчики получают от горожан различные пожелания. Такие замечания специалисты учитывают и используют их для принятия решений по дополнительным работам.

«После формирования перечня работ мы вынесем его на обсуждение общественности, соберём информацию, в том числе среди автолюбителей, среди пользователей социальных сетей», – пояснил Илья Середюк.

Предполагается, что «черновик» с дорогами, которые предстоит восстановить, будет сформирован в течение 1,5 месяцев.

Напомним, во время объезда также стало известно, что светофоры на пересечении улиц 50 лет Октября и Томской в Кемерове запустят в июле.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

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