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Помещения детского сада в Кузбассе закрыли из-за радиации

Помещения детского сада в Кузбассе закрыли из-за радиации

Нарушения в дошкольном учреждении выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Помещения МБДОУ «Озерский детский сад» в Промышленновском районе Кузбасса закрыли на 60 суток из-за радиации. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки.

«По результатам проведённых инструментальных исследований эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона в воздухе спортивного зала и спальной комнате старшей группы превышают нормируемый уровень», – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении дошкольного учреждения составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили в суд. При этом представитель детского сада в судебном заседании вину признал. Он пояснил, что в настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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