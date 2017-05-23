Помещения детского сада в Кузбассе закрыли из-за радиации

Помещения МБДОУ «Озерский детский сад» в Промышленновском районе Кузбасса закрыли на 60 суток из-за радиации. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки.

«По результатам проведённых инструментальных исследований эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона в воздухе спортивного зала и спальной комнате старшей группы превышают нормируемый уровень», – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении дошкольного учреждения составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили в суд. При этом представитель детского сада в судебном заседании вину признал. Он пояснил, что в настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.