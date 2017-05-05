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Популярный сериал «Игра престолов» получит четыре спин-оффа

Пока неизвестно, станут ли шоу приквелом или сиквелом.

Телеканал HBO начал работу над четырьмя спин-оффами популярного сериала «Игра престолов». Официальная информация появилась в Сети в преддверии июльской премьеры седьмого сезона, пишет Entertainment Weekly.

Пока не решено, станут ли спин-оффы сиквелами, приквелами, полноценными сериалами или мини-сериалами. Но известно, что действие каждого развернётся в разных эпохах.

К работе над сценариями новых проектов привлекли автора серии книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. В разработке спин-оффов также участвуют Макс Боренштейн, Брайан Хелгеленд, Карли Рэй, Джейн Голдман.

«Игра престолов» выходит на телеканале HBO с 2011 года. Телезрители увидели шесть сезонов сериала. Премьера первой серии седьмого сезона запланирована на 16 июля 2017 года.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com / Официальные Трейлеры.RU.
Фото: Google Images.

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