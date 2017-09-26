Портал gosuslugi.ru экономит время кузбасских семей при получении пособий на ребёнка

Вместо личного приёма жители области могут подать заявление в электронной форме или записаться на приём, не выходя из дома.

Для получения детских пособий, предусмотренных государством, родителям необходимо собрать внушительный пакет документов. Портал gosuslugi.ru упрощает процедуру получения пособий на ребёнка и экономит время.

Во многих случаях вместо личного посещения учреждений кузбассовцы могут подать заявление в электронной форме или записаться на приём за пару минут, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться на портале и отправить заявку с компьютера, планшета или смартфона.

Семьи Кемеровской области на сайте госуслуг могут сразу заполнить заявление, скачать и распечатать необходимые бланки, ознакомиться с рекомендациями по их заполнению, узнать график работы организации и другую информацию. Следить за ходом рассмотрения заявки удобно в личном кабинете, там же настраиваются оповещения через СМС или по электронной почте.

Исключить полностью необходимость личного присутствия невозможно – важные документы, например, свидетельство о рождении, выдаются только на руки. Но и здесь выручает портал: можно воспользоваться календарём и указать желаемое время и день визита, а система забронирует дату и позволит родителям не стоять в очередях.

Приём заявлений на госуслугах осуществляется круглосуточно, без обедов и выходных. Всего несколько минут требуется, чтобы зарегистрироваться на портале и получить доступ к сотням услуг в электронном формате. Среди кузбассовцев наибольшей популярностью пользуются услуги оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50% и налогов, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, получения пособий и другие. Кроме того, на сайте можно сэкономить 30% при оплате госпошлины банковской картой, с электронного кошелька или счёта мобильного телефона.