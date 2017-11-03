Портал gosuslugi.ru облегчит жизнь молодым мамам Кузбасса

Жители области могут подать заявление на получение свидетельства о рождении на выходя из дома.

Портал gosuslugi.ru упрощает процесс получения свидетельства о рождении. Напомним, первый документ в жизни ребёнка нужно получить в течение месяца со дня родов.

Теперь кузбассовцы могут подать заявление не отлучаясь от детской кроватки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Кстати, регистрация существенно сэкономит время и в дальнейшем: данные основных документов нужно ввести всего один раз. Система запоминает данные пользователей и автоматически определит их при получении любой другой услуги, например, замены загранпаспорта.

Заявление на получение свидетельства о рождении подаётся из личного кабинета одно из родителей. После подачи заявления новоиспечённым родителям необходимо будет выбрать определённую дату и время, когда им будет удобно забрать свидетельство. Статус заявки можно будет отследить в личном кабинете, настроить СМС-уведомления или уведомления на электронную почту.

Портал поможет оформить свидетельство о рождении и по классической схеме. На сайте размещена исчерпывающая информация о процессе получения свидетельства, график работы организации, телефоны. Там же можно скачать необходимые бланки и заполнить их заранее согласно рекомендациям.

Если родители не в браке, на госуслугах есть возможность подачи заявления на установление отцовства. Доступны и другие «детские» услуги: оформление выплат пособий, запись в детский сад, в школу. Официально причислить себя к многодетным поможет тот же портал gosuslugi.ru.