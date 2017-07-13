Владелец сумки нашёлся уже после того, как всех эвакуировали.

Днём 13 июля посетителей кемеровского автовокзала эвакуировали из-за бесхозной сумки, найденной в зале ожидания.

«В 14:03 охрана обнаружила мужскую сумку и стала искать владельца по громкой связи, однако никто не откликнулся. Тогда было принято решение эвакуировать посетителей и вызвать полицию. Люди стали покидать здание в 14:20. Вскоре владелец сумки нашёлся. Сейчас автовокзал работает в штатном режиме», — сообщил Сибдепо начальник отдела организации перевозок ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» Игорь Зотов.

Напомним, что это уже не первая подобная ситуация в областном центре на этой неделе. 12 июля посетителей магазина «Ярче», который находится в районе остановки «Швейная фабрика», эвакуировали из-за подозрительной коробки. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в коробке находились канцелярские принадлежности.