Посетителей кемеровского ресторана «Волна» эвакуировали из-за задымления

Накануне вечером по улице Томской, 5 произошло задымление в ресторане «Волна». Ещё до прибытия спасателей персонал заведения эвакуировал всех посетителей из здания.

«На момент прибытия первого подразделения из здания шёл дым. Спасатели осмотрели все помещения, но очага пожара не обнаружили. Они ликвидировали задымление», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии, задымление произошло из-за возгорания внутри вытяжки. На место происшествия выезжали семь единиц спецтехники МЧС.