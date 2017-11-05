После праздничного салюта в Кемерове горожан развезут по домам

Более 100 единиц транспорта доставят кемеровчан во все районы города.

После праздничного салюта в Кемерове в честь Дня народного единства горожан развезут по домам. Более 100 единиц транспорта обеспечат движение в городе и доставят кемеровчан с площади Советов во все районы столицы Кузбасса.

Как писал ранее Сибдепо, 5 ноября в Центральном районе Кемерове ограничили движение в связи с празднованием Дня народного единства. Из-за этого в соцсетях появились жалобы на плохую работу автобусов, троллейбусов и трамваев в областной столице. В мэрии Кемерова прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Сегодня в Кемерове городской пассажирский транспорт работает в режиме выходного дня. На линию вышло 60% автопарка: 84 городских автобусных маршрута, 26 пригородных, 138 маршруток, 20 троллейбусов и 37 трамваев. Однако после праздника всех кемеровчан развезут по домам», – отметил начальник управления транспорта администрации города Кемерово Алексей Ермолаев.

Напомним, 5 ноября в Кемерове организовали массовую развлекательную программу. На площади Советов проводят open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею», во Дворце зимних видов спорта стадиона «Химик» открыли ледовый сезон и организовали бесплатный прокат. А в 19:30 горожан ожидает яркий семиминутный фейерверк из 500 залпов.