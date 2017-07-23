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Кузбасс

Последняя неделя июля в Кузбассе будет жаркой и дождливой

Синоптики дали неутешительный прогноз – ни дня без дождя.

В понедельник, 24 июля на всей территории Кемеровской области ожидаются грозы и проливные дожди, возможен град. В некоторых районах уторм и вечером возможен туман. Температура воздуха – +11,+16°С ночью и +22,+27°С – днём. В Кемерове воздух днём прогреется до +26°С.

Схожие погодные условия будут наблюдаться в регионе в течение всей недели. Ночью — около +15°С, днём – до +28°С. При этом каждый день ожидаются дожди и грозы.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Аня Максимова

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