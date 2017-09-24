Последняя неделя сентября в Кузбассе будет снежной

По прогнозам федеральной службы по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды, на предстоящей неделе погода в Кемеровской области не улучшится. В период с 25 сентября по 1 октября каждый день высока вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега. Сильного ветра не ожидается – он будет, преимущественно, северо-западный, от 1 до 3 метров в секунду.

Ночные температуры в последнюю неделю сентября будут колебаться от +1 °C до -2°C (местами возможно похолодание до -7°C). Днём температура будет немного подниматься, но не выше +6°C. В утреннее время возможна гололедица, видимость на дорогах будет снижена.

В схожей ситуации окажется вся Западная Сибирь. Снег ожидается во всех регионах. В Западно-Сибирском Гидрометцентре прогнозируют, что в отдельных районах даже может появиться снежный покров, что крайне усложнит уборку урожая, которую ещё не удалось в большинстве регионов Сибири.