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Кузбасс

Последняя неделя сентября в Кузбассе будет снежной

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе.

По прогнозам федеральной службы по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды,  на предстоящей неделе погода в Кемеровской области не улучшится. В период с 25 сентября по 1 октября каждый день высока вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега. Сильного ветра не ожидается – он будет, преимущественно, северо-западный, от 1 до 3 метров в секунду.

Ночные температуры в последнюю неделю сентября будут колебаться от +1 °C до -2°C (местами возможно похолодание до -7°C). Днём температура будет немного подниматься, но не выше +6°C. В утреннее время возможна гололедица, видимость на дорогах будет снижена.

В схожей ситуации окажется вся Западная Сибирь. Снег ожидается во всех регионах. В Западно-Сибирском Гидрометцентре прогнозируют, что в отдельных районах даже может появиться снежный покров, что крайне усложнит уборку урожая, которую ещё не удалось в большинстве регионов Сибири.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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