Последствия страшного ДТП с участием фуры в Кузбассе сняли на видео

8 июня в Чебулинском районе Кемеровской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и фура. Последствия страшного ДТП сняли на видео. В отделе региональной Госавтоинспекции Сибдепо подтвердили факт аварии. По данным правоохранителей, она произошла в 8:45 на трассе «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск».

На кадрах ролика видно, что в результате ДТП грузовик съехал с дороги и упал на бок. При этом «легковушка» получила значительные повреждения, она практически распалась надвое. На месте работали сотрудники кузбасской ГИБДД.

«Авария произошла в Чебулинском районе. Видео я снял, примерно, в 9:40. Марки авто уже так просто и не разобрать. Вторая машина – какой-то минивэн, похоже», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

По словам собеседника издания, он видел, что с места аварии уезжала скорая помощь. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.