Пострадавшим от пожаров в Сибири выплатят 143 млн рублей

Глава МЧС России Владимир Пучков подписал проект указа, по которому на ликвидацию последствий пожаров в Сибири весной 2017 года планируется выделить 143 млн рублей, сообщает «РИА Новости». Эти средства будут разделены между думя серьёзно пострадавшими от лесных пожаров регионами: Бурятией и Иркутской областью. Правительство Бурятии получит 38 млн рублей, а Иркутская область, понёсшая, на данный момент, самый значительный ущерб от огня – 105 млн. Средства будут направлены на выплаты пострадавшим материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных жителей.

Из-за жаркой и ветреной погоды, установившейся в Сибири на пршлой неделе, в Бурятии и Иркутске пострадали от огня 5 населённых пунктов. Сгорело 80 жилых домов, эвакуировано почти 500 человек. По словам Пучкова, каждому из них выплатят по 10 тысяч рублей единовременной матпомощи. Компенсация за утраченное имущество составит 100 тысяч рублей, заявил министр.