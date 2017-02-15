«Потампт» и «ккумуляторы»: сколько вывесок починили в Кемерове

За месяц в столице Кузбасса устранили 150 недостатков в работе светового оборудования на зданиях.

В Кемерове подвели итоги работы по неработающим элементам светового оформления зданий. Напомним, что в январе по поручению главы города Ильи Середюка, специалисты администрации искали неисправные вывески.

Прошёл месяц и 150 недостатков в работе светового оборудования устранили.

«Так с улиц города исчезли неологизмы типа «ккумуляторов», «лот» и «Потампт», – сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас всё ещё не работает световое оформление на 51 объекте. Специалисты считают, что часть вывесок не функционируют из-за несвоевременного технического обслуживания. При это некоторые собственники специально не включают световое оборудование, чтобы сэкономить электроэнергию.

Уведомления на устранение неисправностей в работе вывесок выдали магазинам «Иль де Боте» и «Friends» на пр. Советский, «SOFIA», «Мария», «Пивмаг» на ул. Дзержинского, агентству «Кемтур» на Весенней, «Цимусу» на ул. Патриотов и бульваре Строителей.

Как неработающая вывеска может кардинально изменить имидж магазина или любого другого учреждения, можно увидеть на фото.