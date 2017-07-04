Потерпевшие в ДТП с Мовшиным пожаловались на нарушение их прав сотрудниками СК РФ

Потерпевшие в ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина пожаловались на нарушение их прав сотрудниками российского Следкома. Они попросили депутата Госдумы Александра Старовойтова обратиться с соответствующим запросом к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Как рассказал Сибдепо Евгений Пермяков, муж погибшей в резонансной аварии Светланы Пермяковой, по делу об этом ДТП было проведено две экспертизы. Вторая экспертиза, проведённая в Москве в ЭКЦ МВД России, показала, что в аварии виноват водитель Toyota Premio. При этом первая экспертиза, которую провели кемеровские специалисты, пришла к выводу, что в действиях Юрия Мовшина «усматриваются несоответствия требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1, которые с технической точки зрения состоят в причинной связи с ДТП».

«По сути, эксперты пренебрегли законами в пользу обвиняемого, мы тогда написали заявление об этом в СК России. Ведь в ЭКЦ МВД России не имеют права трактовать законы. При этом заявление отправили московским следователям, потому что именно там проводили вторую экспертизу. В итоге следователь российского СК почему-то направил это заявление в кузбасское ведомство. Последний досконально разобрался и вынес решение, что нарушения закона никакого нет. На этом работу по заявлению закрыли», – пояснил Евгений Пермяков.

В результате, по его словам, следователями СК России были нарушены права потерпевших. Ведь они «в предусмотренном УПК РФ порядке не провели проверку коллективного заявления потерпевших о совершении преступления экспертами ЭКЦ МВД России», а просто направили его в СК Кузбасса.

Кроме того, в нарушении требований ст. 145 УПК РФ, каждый из потерпевших, подписавший коллективное заявление о совершении преступления, не получил в месячный срок письменного ответа о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, отметил Евгений Пермяков.

«Сделанные экспертами ЭКЦ МВД России по результатам проведенной автотехнической и видеотехнической экспертизы выводы относительно правил дорожного движения, утвержденных Правительством РФ, являются недопустимыми доказательствами по следующим основаниям. Во-первых, в заключении отсутствуют научно обоснованные методики, по которым эксперты должны проводить исследования. Во-вторых, эксперты исказили ПДД, поскольку посчитали, что запрет на обгон по встречной полосе должен быть при наличии дорожной разметки в виде сплошной линии и запретительного дорожного знака «Обгон запрещен». Однако наличие только сплошной линии ведёт к запрету дальнейшего движения для завершения обгона по встречной полосе. В-третьих, разъяснять и комментировать ПДД допустимо только Правительству РФ и Верховному Суду РФ. Эксперты такого право лишены», – сообщил Сибдепо защитник потерпевших, известный московский адвокат, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Напомним, 3 июля в Кемеровском районном суде прошло первое заседание по делу о резонансном ДТП. Теперь Верховный суд России определит, где будут рассматривать это дело – в Кемерове или Красноярске.

Резонансное ДТП в Кемеровском районе, в результате которого погибли четыре человека, произошло 23 апреля 2016 года. В середине апреля правоохранители окончили предварительное следствие по делу об этом происшествии.