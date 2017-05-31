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Появилось видео пуска крылатых ракет «Калибр» по позициям ИГ* в Сирии

Пуски прошли успешно, все намеченные цели уничтожены.

Минобороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского города Пальмира.

Как сообщает Lenta.ru, удар был нанесен с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар».

По информации «РИА Новости», целями были укрытия на востоке от Пальмиры. Там находились боевики и тяжёлая техника, переброшенные из Ракки. Пуски из акватории Средиземного моря прошли успешно, все намеченные цели были уничтожены.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (Минобороны России).
Фото: https://www.youtube.com/ (Минобороны России).

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