Появилось видео пуска крылатых ракет «Калибр» по позициям ИГ* в Сирии

Минобороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского города Пальмира.

Как сообщает Lenta.ru, удар был нанесен с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар».

По информации «РИА Новости», целями были укрытия на востоке от Пальмиры. Там находились боевики и тяжёлая техника, переброшенные из Ракки. Пуски из акватории Средиземного моря прошли успешно, все намеченные цели были уничтожены.