Появилось видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов

Актёр попал в аварию ровно 12 лет спустя после предыдущей.

В Сети появилось видео с места ДТП с участием известного российского актёра Николая Караченцова. Авария произошла 27 февраля в Щелковском районе Подмосковья, сообщает «РИА Новости».

Toyota Highlander, в которой на пассажирском сиденье находился Караченцов, врезалась в «Газель». Предварительно, отечественный автомобиль притормозил перед поворотом. В этот момент иномарка пошла на обгон, а водитель «Газели» стал поворачивать налево. Машины столкнулись. За рулём внедрожника находилась супруга Караченцова – 68-летняя Людмила Поргина.

«Родители выехали с дачи, чтобы приехать к нам в гости. Мы не ожидали, что такое может произойти. Отца госпитализировали, пока неизвестно его состояние, — цитирует Life Андрея Караченцова, сына актёра.

В результате аварии актёр получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У его медсестры Надежды Сергеевой диагностировали гематомы, а у родственницы Эльзы Ивлевой – сильные ушибы.

Мистическое совпадение: новое ДТП с участием Николая Караченцова произошло ровно через 12 лет после страшной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда актёр получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней.