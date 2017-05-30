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Пожар в автомобиле в Белове сняли на видео

Пожар в автомобиле в Белове сняли на видео

Возгорание машины произошло на улице Юбилейная.

30 мая в Белове на улице Юбилейная горел ВАЗ-2114. Очевидцы сняли происшествие на видео, которые впоследствии опубликовали в Сети.

На кадрах роликов запечатлено, что машина горела открытым пламенем.

«Сигнал о возгорании автомобиля поступал. Его ликвидировали до прибытия пожарных. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На фото последствий пожара видно, что в результате ВАЗ практически полностью сгорел.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ].
Фото: vk.com / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ].

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