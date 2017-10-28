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Пожар в кемеровском общежитии сняли на видео

Пожар в кемеровском общежитии сняли на видео

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

28 октября ночью в Кемерове на девятом этаже общежития на Ленина, 137А произошёл пожар. Происшествие снял на видео житель областного центра Александр Кириченко.

«Около 01:45 начались взрывы стёкол и перепады напряжения. Люди сами начали эвакуироваться. Тех, кто спал, позже пожарные выводили с 9 этажа», – рассказал Сибдепо Александр Кириченко.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил спасателям в 01:39.

«На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на девятом этаже шёл дым. Самостоятельно вышли 15 человек. В результате пожара на лестничной клетке сгорела мебель б/у, обгорели электрокабель, полностью двери лифта, входная дверь одной из квартир. Пострадавших нет», – пояснили онлайн-журналу в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и восемь единиц техники.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Александр Кириченко.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово, Инцидент Кемерово, Александр Кириченко.

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