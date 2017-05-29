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Пожар в кемеровском развлекательном комплексе сняли с квадрокоптера

Пожар в кемеровском развлекательном комплексе сняли с квадрокоптера

В результате произошедшего у одной из беседок сгорела крыша на площади 30 «квадратов».

27 мая в Кемерове в развлекательном комплексе «Золотой берег» на Притомском произошёл пожар. Там загорелась крыша у одной из беседок. Видео происшествия сняли с квадрокоптера. Ролик опубликовали на YouTube.

«На момент прибытия первого подразделения крыша беседки горела открытым пламенем. В результате она сгорела на площади 30 «квадратов». По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

К тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 7 человек и две единицы техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Геннадий Седельников.
Фото: youtube.com / Геннадий Седельников.

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