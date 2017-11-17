Пожар в пассажирском автобусе в Кемерове сняли на видео

17 ноября в Кемерове на ФПК в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту №91, произошло возгорание. Случай снял на видео очевидец.

«Это произошло около 14:00 на остановке «Стоматологическая клиника Алёна». У водителя не сработал огнетушитель», – пояснил Сибдепо автор ролика.

На кадрах видео запечатлено, что в итоге пламя в моторном отсеке водитель смог самостоятельно потушить водой. Как рассказали онлайн-журналу в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал об этом происшествии спасателям не поступал.

В комитете по работе со СМИ администрации Кемерова онлайн-журналу пояснили, что в автобусе произошло возгорание патрубка воздухозаборника. В это время в общественном транспорте находились 12 человек. Они сами покинули салон, никто не пострадал.

«Водитель действовал по инструкции и попытался потушить пламя штатным огнетушителем. Однако тот не сработал. Тогда мужчина потушил возгорание водой. Перед выходом на линию автобус был исправен», – пояснил собеседник издания.

Он отметил, что в сентябре 2017 года огнетушитель проходил проверку, которая показала его исправность. Фирме, проводившей освидетельствование аппарата, мэрия направила претензию.