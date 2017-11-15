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Кузбасс
Пожар в Porsche Cayenne в Кемерове сняли на видео

Пожар в Porsche Cayenne в Кемерове сняли на видео

Возгорание автомобиля произошло в Рудничном районе города.

Пожар в автомобиле Porsche Cayenne в Рудничном районе Кемерова сняли на видео. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании машины поступил спасателям 13 ноября в 13:50.

«Пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия огнеборцев. В результате у авто обгорел моторный отсек», – пояснил собеседник издания.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Евгений Шилов.
Фото: vk.com / Евгений Шилов.

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